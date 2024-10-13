Ali Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti

Yayınlanma: 13.10.2024 - 22:32

Güncelleme: 13.10.2024 - 22:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 15 Ekim Salı günü Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına konuk olacağı açıklanmıştı.

Yerlikaya'nın artan asayiş ve şiddet olayları nedeni ile canlı yayın programını iptal ettiği öğrenildi.

Programın sunucusu Candaş Tolga Işık, iptal kararını açıklayarak Yerlikaya'nın önümüzdeki günlerde şiddet olaylarına dair geniş kapsamlı basın toplantısı yapacağını belirtti.

İçişleri Bakanı @AliYerlikaya salı akşamı yapacağımız @azoncekonustum 'u son günlerde ardı arkası kesilmeyen asayiş ve şiddet olayları nedeniyle iptal etti. Bakan Bey salı geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp kamuoyunun karşısına çıkacakmış. Kamuoyunun bilgisine... https://t.co/LW8wr3fmm7 — Candaş Tolga Işık (@ctisik) October 13, 2024







