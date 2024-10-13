Ali Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ekol TV'de 15 Ekim Salı günü yapacağı canlı yayın programını iptal ettiği öğrenildi.

Ali Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 22:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 15 Ekim Salı günü Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına konuk olacağı açıklanmıştı.

Yerlikaya'nın artan asayiş ve şiddet olayları nedeni ile canlı yayın programını iptal ettiği öğrenildi.

Programın sunucusu Candaş Tolga Işık, iptal kararını açıklayarak Yerlikaya'nın önümüzdeki günlerde şiddet olaylarına dair geniş kapsamlı basın toplantısı yapacağını belirtti.




Etiketler: #Ali Yerlikaya #Candaş Tolga Işık #Canlı yayın

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