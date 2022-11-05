İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen ve kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıkladı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:32

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Terör' operasyonlarına ilişkin bilgi veren Çataklı, "PKK’ye yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere, 13 bin 326 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Çataklı, "Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çataklı, ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişinin gözaltına alındığını, 1822 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını dile getirdi.

Çataklı şöyle devam etti:

"Geçen aya göre yüzde 95'lik artışla 16 bin 728 kilogram esrar, yüzde 39 artışla 1361 kilogram skunk, 151 kg eroin, yüzde 1021 artışla 157 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, yüzde 75 artışla 70 kilogram sentetik kannabinoid, yüzde 39 artışla 773 kilogram metamfetamin, yüzde 162 artışla 111 bin 447 adet ecstasy, 285 bin 353 captagon, 696 bin 905 sentetik ecza, 10 milyon 177 bin 87 kök kenevir ele geçirilmiştir."

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik rakamlara değinen Çataklı, 2 bin 740 operasyonda 3 bin 95 kişinin gözaltına alındığını, 33 kişinin ise tutuklandığını bildirdi. Çataklı, operasyonlarda, 519 bin 286 paket kaçak sigara, 1 milyon 366 bin 968 litre kaçak akaryakıt, 407 bin 312 litre de kaçak alkollü içki ele geçirildiğini anlattı.

"EKİM AYINDA 24 KADIN HAYATINI KAYBETTİ"

Aile içi ve kadına yönelik şiddete ilişkin verileri paylaşan Çataklı, ekim ayında 24 kadının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Yasa dışı göçle ilgili de bilgi veren Çataklı, "2022 yılı ekim ayında, 4 bin 778'si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016'dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 611 bin 143'tür" ifadelerini kullandı.

Çataklı, trafik kazalarına ilişkin paylaştığı verilerde ise meydana gelen 170 ölümlü trafik kazasında 190 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 17 bin 818 yaralanmalı trafik kazasında 26 bin 221 kişi yaralandığını ve 26 yayanın da olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.