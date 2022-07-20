İdlib’deki 3 milyon 600 bin mülteciye sağlanan elektriğin yükü yurttaşın sırtında

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yazarımız Tuncay Mollaveisoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Anında Manşet” programına konuk oldu. Toprak, Türkiye’nin 7.5 milyon sığınmacıya bakmasının yanı sıra İdlib’deki 3 milyon 600 bin mültecinin elektrik faturasını ödediğini söyledi. Bu durumun Türk insanına görünmeyen bir yük olduğunu belirten Toprak, “Üç tane dağıtım şirketi İdlib’deki elektriği dağıtıyor. 3 milyon 600 bin insandan toplanan fatura yok denecek kadar az. Faturayı kim topluyor? IŞİD terör örgütü. Benim elektrik faturamı IŞİD toplayıp cebine koyuyor. Afrin’de, Elbab’da yatırımlar yaptık, oralardan 1 liralık elektrik faturası alınıyor mu? Hayır, bedava veriyoruz. Kim veriyor o parayı? Benim buradaki garibanım, esnafım, çiftçim ödüyor. 3 milyon 600 bin kişinin faturasını biz ödüyoruz” dedi.

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin tuzağına düştüğünü belirten Toprak, “Türkiye’yi Suriye bataklığına soktular. O güne kadar Esad ile bayram tatiline giden, ortak bakanlar kurulunu toplayan, baraj temelleri atan, Fenerbahçe ile maç organize eden Erdoğan, kardeşim dediği Esad’a bir günde savaş açtı. Neymiş Suriye’de demokrasi yokmuş. Kardeşim senin ülkende demokrasi var mı? O savaşı açmanın faturası ne oldu? Türkiye, ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak Suriye çöllerine gömüldü kaldı. Biz geldiğimizde, Suriye ile barışacağız kardeşim. Senin orada briket evler yapmanla buradaki insanlar gitmez. Sisi darbeciydi, Sisi ile barışmak için kapıda bekliyorsun. ‘BAE, 15 Temmuz’un arkadasındaki güç’ dedin. Bugün onunla Marmaris’in koylarını geziyorsun. Darbe yapmış adam. Suudi Arabistan’ın veliathına, ‘Sen adam kesiyorsun’ dedin, bugün Selman’ı devlet töreni ile karşılıyorsun. Bu utanılacak bir şeydir” dedi.

"KAYIP 180 MİLYAR DOLAR"

Türkiye ile Suriye’nin ilişkileri kesmesi üzerine konuşan Toprak, “Siz Esad’ı, Suriye’yi yok kabul ederek Suriye sorununu ve Türkiye’deki Suriyeli sorununu çözemezsiniz. Türkiye’ye maliyeti ne biliyor musunuz? Suriye üzerinden 11 tane ülkeye ihracat yapıyorduk 2010’da. 106 bin 300 TIR geçmiş Suriye üzerinden, getirisi 15.5 milyar dolar. 11 senedir savaşıyoruz orada. 180 milyar dolar Türkiye’nin ekonomik kaybı var. ‘50 milyar dolar para harcadık’ dedi Erdoğan mülteciler için. Ne verirseniz verin, kan kaybını önlemediğiniz sürece hastayı kurtarmanız mümkün değil” ifadelerini kullandı.



"DOĞRUDAN İLİŞKİ"

CHP’nin iktidara gelmesi halinde Suriye ile masaya oturacaklarını söyleyen Toprak, “Parlamentolar arası diyalog grubu kurabiliriz. Esad ile Türk istihbaratı görüşüyor. Dışişleri niye görüşmesin? Yani, ne sorunumuz var? Esad’la görüşerek, 7 milyon insanı burdan oraya gönderebiliyorsam veya İdlib’de 3 milyon 600 bin insanın yükünü omuzumdan atabiliyorsam, her ay onlara para vermiyorsam, onların elektrik, gıda ve yol faturalarından kurturabiliyorsam bundan daha iyi ne olabilir?” dedi.