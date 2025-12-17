İktidar içinden çarpıcı kulisler... Mehmet Şimşek'ten ne zaman vazgeçeceklerini söylediler!

İktidar kulislerine yansıyan bilgilere göre; AKP'liler ekonomide kemer sıkma politikasının seçim sathına girildiğinde yumuşatılacağını söyledi.

Parti içinde 2027 yılının en geç kasım ayında yapılma olasılığı görülen erken seçimden önce kesenin ağzının açılacağı, konut ve araba kredileri, asgari ücret, emekli maaş artışı, kamu çalışanlarına zam gibi ‘seçim paketi’ hazırlanacağı öne sürüldü.

Öte yandan, uyguladığı politikaların seçim nedeniyle delinmesine itiraz etmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, iktidar kulislerine yansıyan bilgileri aktardı. AKP'li bazı siyasetçilerin ekonomideki kemer sıkma politikasından rahatsız olduğunu aktaran Babacan, şunları yazdı:

"Ekonomi yönetimi, tüm planlarını 2026 haziran ayına göre yapıyor. Hedefleri tutturmak için kesinlikle kemerlerin sıkılması istenecek. Enflasyon hedeflerinin tutturulması için bu zorunlu. Bu nedenle bu yıl emekli maaş artışları ve asgari ücret konusunda hiç iç açıcı haberler gelmiyor.

"AKP’Lİ SİYASETÇİLERİN HİÇ HOŞUNA GİTMEMİŞ"

Siyasi baskı ile birkaç puanlık oynama olsa bile ekonomi yönetimi, kendilerinin deyimiyle ‘ölçüsüz artışlara karşı direnecek’. Bunu duymak, tabanla zaten sıkıntı yaşayan AKP’li siyasetçilerin hiç hoşuna gitmemiş.

Taviz verilmeyen zorunlu kararlar olacak. Bahis çetesi, kayıt dışı ekonomi, kara para konusunda son dönemde başlatılan mücadelenin tamamen ekonomi yönetiminin ve MASAK’ın talebiyle yapıldığı, bunun da Türkiye’nin yeniden gri listeye girme endişesinden kaynaklandığı anlatılıyor. Bu durumun dış dünyadaki algısı korkutuyor.

Ayrıca tüm itirazlara rağmen, kamuda tasarruftan vazgeçilmediği, kamu kurumları ve bakanlıkların, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yaptıkları tüm bütçe artış taleplerinin, ‘bir önceki yılın yüzde 5’i oranında indirimle yeniden hazırlayın’ diyerek geri çevrildiği öne sürülüyor.

Parti kurmayları, ‘dar gelirliler ve küçük esnafın’ üzerine vergi takibiyle gidildiği şeklindeki rahatsızlığı ekonomi yönetimine aktardıklarını dile getiriyorlar. Partideki uyarılar üzerine küçük esnafla ilgili denetim ve sıkıştırma operasyonlarından vazgeçildiğini aktarıyorlar.

"2027 YILININ EN GEÇ KASIM AYINDA..."

Peki, kemer sıkma politikası ne zaman gevşeyecek? AKP’lilere göre, ne zaman seçim sathı mahaline girilirse o zaman. Parti içinde 2027 yılının en geç kasım ayında yapılma olasılığı görülen erken seçimden önce kesenin ağzının açılacağı, konut ve araba kredileri, asgari ücret, emekli maaş artışı, kamu çalışanlarına zam gibi ‘seçim paketi’ hazırlanacağı öne sürülüyor.

Tabi uyguladığı ekonomik programın seçim nedeniyle delinmesine itiraz etme olasılığı bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yollarının bu aşamada ayrılabileceğini iddia edenler var.

‘Zaten Mehmet Şimşek ve ekibi partiyi seçimin kapısına kadar getirmeyi kazasız belasız başarabilirlerse, ondan sonra var olanı harcamak konusunda kendisine ve ekibine pek de ihtiyaç olmayabilir’ yorumları yapanlar var!"