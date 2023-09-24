İl kongresinde iki aday birlik mesajı verdi: Ankara'da kucaklaşma

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Seçim yenilgisi sonrası parti içi kongre sürecini başlatan ve “değişim” tartışmalarının yaşandığı CHP’de dün parti kurultayına en çok delege gönderen illerden, 72 kurultay delegeli Ankara’nın il kongresi gerçekleştirildi. Kongrede genel merkeze yakınlığı ile bilinen Ümit Erkol ile partide değişimi savunan Sercan Çığgın yarıştı. İki adayın yarışı, kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu’nun kapısından başladı. Kongrenin yapıldığı salonun girişinde Erkol’un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla fotoğraflarının yer aldığı afişler ve “Bağımsızlık, özgürlük, adalet sevdamız Kılıçdaroğlu ile devam edecek” yazısı yer aldı. Çığgın’ın afişlerinde ise çoğunlukla yalnızca kendi fotoğrafıyla “Partinin evladı örgütün vicdanı” ifadeleri yer aldı.

İYİ PARTİ'YE GÖNDERME

Kongrenin divan başkanı, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu. Öztunç’un, İYİ Parti ve CHP arasındaki tartışmalar sürerken kullandığı “Ortaklık yaptığımız bazı isimler, başka partiler CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Buna CHP’liler izin vermez. Fitneye fesada izin vermeyin” ifadeleri dikkat çekti. Önceki kongrelerde yaşanan kavgalar sonrası tarafların anlaşmasıyla delegelerin blok listeyle oylanması oybirliğiyle kabul edildi.

‘DESTEK’ TARTIŞMASI

İki adayın da konuşmalarında Kılıçdaroğlu’na yönelik vurgular yapması dikkat cekti. Çığgın, aday olmadan önce Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve onay aldığını söyleyerek “Sayın genel başkanın bir emri olursa onu yapacağımı söyledim. Ama o ‘Aday olun’ dedi” ifadelerini kullandı. Çığgın ayrıca, parti içinde hiçbir grupta olmadığını ve örgütten geldiğini söyledi. Erkol ise, Çığgın’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine gönderme yaparak, “Sayın genel başkan bu kadar uzun, nitelikli bir ilişki sürdüren adayı desteklemiyor, beni destekliyor. Sayın genel başkana umut vermek iyi bir şeyse, bu umudun sonunda desteğini almak gerekirdi. Demek ki alınamamış” dedi. Erkol ayrıca “hayalinin belediye başkanı olmak olduğunu” söyledi.

İttifak tartışmaları yapılırken kongrenin “2019’da birleşe birleşe kazandık, yine yapacağız” vurgulu bir video ile açılması da dikkat çekti.

Kongredeki konuşmalarda ise genel olarak seçim döneminde yapılan ittifaklar, partinin sağa kayması ve kimliğini kaybetmesi, laikliğe yeterince sahip çıkılmaması gibi eleştiriler dile getirildi. Durgun bir havada geçen kongrede, konuşmacılardan kongrenin heyecansız olduğunu eleştiren isimler oldu. Mevcut yönetimle bir yenilenmeyi destekleyenler ise “değişimcilerin önceki dönem yönetimlerinde yer aldığını, adlarının seçimin kazanılması halinde bakanlıkla anıldığını ancak seçim kazanılmayınca değişimci olduklarını” söyledi.

Hem değişimcileri hem genel merkezi eleştiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise “Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Bülent Tezcan gibi isimlere siyaset yaptırmayacağız. Doğru isimlerle siyaset yapmamız lazım” dedi.

PROTOKOLE ELEŞTİRİLER

Söz sırası delegelere geldiğinde de protokol sıralarına “Bu parti artık 70- 80 yaşında kişileri milletvekili, parti meclisi üyesi yapmak istemiyor. Defolun gidin” diye seslenenler oldu. Delegeler sağ görüşlü danışmanları, örgüte sorulmadan alınan kararları eleştirdi. Değişimcileri de eleştiren delegeler, partinin eski yönetiminden isimlerin şimdi değişimi savunmasına tepki gösterdi.

Dün gece geç saatlere kadar süren kongre sonucu Erkol 340, Çığgın 241 oy aldı. Yeni seçilen Başkan Erkol, sahnede rakibi Çığgın ile kucaklaştı. İki isim de Ankara’da CHP’yi büyütmek için çalışacaklarını vurgularken, Erkol delegelere teşekkür etti.

"YAVAŞ'IN HEDEFİ 'YÜZDE 60'"

Kongrede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaramıza 5 yıl daha hizmet etmek istiyoruz. Her bir partilimizin bizden başı dik söz etmesi en büyük mutluluğumuzdur. Biz karalamalara karşı efsunluyuz. Attıkları iftiralar kendilerine bulaşacak. Bütün Ankara halkının oyunu alacağız. Hedefimiz en az yüzde 60 ve belediye meclisinde çoğunluktur” dedi.

ÖYMEN'DEN 'LAİKLİK' ELEŞTİRİSİ

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, şu eleştirileri dile getirdi: “Sayın genel başkanımız öncülüğünde girilen bütün seçimler kaybedilmiştir. Parti içi demokrasi çalışmadığı için birçok stratejik, ideolojik hata yapılmıştır. Önseçim olmayan yerde demokrasiden söz edilemez. Ne yazık ki CHP kimliksiz bir konuma sokulmuştur. Başta laiklik olmak üzere ilkelerimizi rafa kaldırdık. Ne için? Oyumuz arttı mı? Pragmatik bir açıdan bile bu sonuç vermiyor.”

SALICI: HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Oğuz Kaan Salıcı seçim sonrası ilk defa kongrede konuştu. Değişime karşı olmadığını söyleyen Salıcı, sadece genel başkanlık değişimini konuşmanın yeterli olmadığını söyledi. Salıcı, şunları söyledi: “Dört ay önce ‘sağdan oy alıyoruz, müthiş’ diyen arkadaşlar bugün başka bir dille konuşuyor. Her şeyi yanlış yapmadık. Biz yemeği hep beraber yedik ama hesabı Sayın Kılıçdaroğlu ödesin deniyor. Bu doğru değil. Seçimin kaybedilmesinde hepimizin, benim de sorumluluğum var. En büyük sorumluluk adayımız olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu’nun.”