13.02.2026 16:42:00
Haber Merkezi
İlk tercihi yandaş kanal oldu: Akın Gürlek canlı yayında soruları yanıtlayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, ilk kez yayına katılacak. Gürlek bu akşam 21.00'de A Haber'e konuk olacak.

Adalet Bakanlığı'na yeni atanan Akın Gürlek bu akşam ilk kez canlı yayına katılacak.

Gürlek, iktidara yakınlığıyla bilinen kanallardan A Haber'e saat 21.00'de özel röportaj verecek.

KİŞİSEL HESABINDAN PAYLAŞTI

Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Bu akşam A Haber canlı yayınında gündemi değerlendireceğiz" paylaşımı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Gürlek 11 Şubat Çarşamba günü Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanmıştı.

Akın Gürlek'in atanması muhalefetin eleştirilerine neden olmuştu. Meclis'teki yemin töreni sırasında CHP'li vekillerin protestoları nedeniyle tepkiler oluşmuştu. Gürlek, AKP'li vekillerin korumasıyla yemin edebilmişti.

Gürlek, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni sırasında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz."

