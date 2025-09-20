İmamoğlu için siyasi yasak istenen ‘ahmak davası’nda ceza onandı, dosya Yargıtay’a gidiyor: ‘Siyasi mühendislik’

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı. Ancak ceza 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası olarak onandı.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat Yargıtay yolunun açık olduğunu, henüz kesinleşen bir siyasi yasak olmadığını belirterek “Biz kararı temyiz edeceğiz” dedi.

Kararın ardından CHP’lilerden tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ‘ahmak davası’ kararı, her aşamasıyla Türk yargı tarihinin en kara sayfalarından biridir. Hakimlerin son dakikada değiştirilmesi, YSK üyelerinin ‘biz muhatap değiliz’ dediği bir konuda zorla mağdur ilan edilmesi ve sonuçta verilen onama kararı, hukukun değil Saray’ın kalemşörlüğünün eseridir.Bu dava bir hukuk davası değildir, bu dava bir siyasi mühendislik operasyonudur!” dedi.

‘SEÇİM ZAMANI AYARLI’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Ahmak davasında ilk derece mahkemesinin 14 Aralık 2022 tarihinde verdiği karar, bölge adliye mahkemesince değiştirilerek (2 yıl 7 ay 15 gün yerine 1 yıl 19 ay 15 gün hapis) bugün onandı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim değiştirilerek ivedilikle çıkartılan karar, istinafta 2 yıl 9 ay bekletildi. Şimdi sıra Yargıtay’da. Biliyoruz ki tüm saatleri seçim zamanına ayarlı. Yine biliyoruz ki, seçimler meydanlarda ve sandıklarda kazanılır, mahkeme salonlarında rakip eksilterek değil” ifadelerini kullandı.