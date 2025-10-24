İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturması... CHP'den Bakan Yerlikaya'ya '2019' sorusu: 'Yerel seçim sürecinde verilerin erişim ve kullanım yetkileri hangi idari mercilerin denetimindeydi?'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uygulamalarına dair yürütülen bir soruşturma kapsamında veri sızıntısı iddiaları çerçevesinde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğine işaret ederek; gözaltı kararlarında “mobil uygulama”, “veri sızdırma”, “uygulama içi sistemlere izinsiz erişim” gibi unsurların yer aldığını ifade etti.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİN EN KRİTİK DÖNEMEÇLERİNDEN BİRİ"

Günaydın, şunları kaydetti:

"Soruşturmaya konu olan 2019 yılı yerel seçimleri, Türkiye demokrasisinin en kritik dönemeçlerinden biri olarak kayda geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri, gerek seçmen sayısı gerekse ekonomik ve idari ölçeği bakımından ülke genelinde en yüksek dikkatle izlenen süreç olmuştur. 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu, ilk sayım sonucunda yaklaşık 13 bin oy farkla seçimi kazanmış; ancak bu sonuç, çeşitli iddialar ileri sürülerek YSK kararıyla iptal edilmiş ve 23 Haziran 2019’da yenilenen seçimle yeniden ve bu kez açık farkla seçilmiştir. Bu süreçte yaşanan bazı gelişmeler, bugün soruşturma konusu edilmektedir. Bu nedenle ilgili Bakanlığın bugün İBB’de yürütülen soruşturmanın boyutu hakkında nesnel biçimde bilgi vermesi zorunludur."

YERLİKAYA'YA 10 SORU

Günaydın, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti: