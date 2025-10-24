İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturması... CHP'den Bakan Yerlikaya'ya '2019' sorusu: 'Yerel seçim sürecinde verilerin erişim ve kullanım yetkileri hangi idari mercilerin denetimindeydi?'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uygulamalarına dair yürütülen bir soruşturma kapsamında veri sızıntısı iddiaları çerçevesinde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğine işaret ederek; gözaltı kararlarında “mobil uygulama”, “veri sızdırma”, “uygulama içi sistemlere izinsiz erişim” gibi unsurların yer aldığını ifade etti.
"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİN EN KRİTİK DÖNEMEÇLERİNDEN BİRİ"
Günaydın, şunları kaydetti:
"Soruşturmaya konu olan 2019 yılı yerel seçimleri, Türkiye demokrasisinin en kritik dönemeçlerinden biri olarak kayda geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri, gerek seçmen sayısı gerekse ekonomik ve idari ölçeği bakımından ülke genelinde en yüksek dikkatle izlenen süreç olmuştur. 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu, ilk sayım sonucunda yaklaşık 13 bin oy farkla seçimi kazanmış; ancak bu sonuç, çeşitli iddialar ileri sürülerek YSK kararıyla iptal edilmiş ve 23 Haziran 2019’da yenilenen seçimle yeniden ve bu kez açık farkla seçilmiştir. Bu süreçte yaşanan bazı gelişmeler, bugün soruşturma konusu edilmektedir. Bu nedenle ilgili Bakanlığın bugün İBB’de yürütülen soruşturmanın boyutu hakkında nesnel biçimde bilgi vermesi zorunludur."
YERLİKAYA'YA 10 SORU
Günaydın, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:
- 2019 yerel seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait seçmen, adres, altyapı ve kent bilgi sistemleri verileri hangi kurum veya kişiler tarafından yönetilmekteydi?
- Bu verilerin erişim ve kullanım yetkileri hangi idari mercilerin denetimindeydi?
- 31 Mart 2019 seçimlerinde seçim sonuç verilerini anlık olarak kamuoyuna aktaran Anadolu Ajansı (AA), veri akışını durdurma kararını hangi gerekçeyle almıştır?
- Bu süreçte AA’nın bağlı olduğu kurumlar veya yönetim organlarının seçim sürecindeki yetki ve sorumlulukları nelerdir?
- 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından henüz kesin sonuçlar açıklanmadan önce İstanbul genelinde 'gönül belediyeciliği kazandı' yazılı afiş ve ilanların hazırlanması ve dağıtılması süreci hangi kurumlar, ajanslar veya özel firmalar eliyle yürütülmüştür?
- Seçim dönemlerinde medya kuruluşlarının ve gazetecilerin seçim güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınızın veya ilgili kurumların yürüttüğü bir çalışma, etki analizi ya da rapor bulunmakta mıdır? Merdan Yanardağ’ın bu bağlamda bir etkisi tespit edilmiş midir? Ö
- zellikle kamu kaynaklarıyla desteklenen veya kamu reklamı alan medya kuruluşlarının yayın politikalarının seçim süreçlerindeki tarafsızlığı hangi esaslara göre denetlenmektedir?
- 31 Mart 2019 ile 23 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi hangi yasal dayanakla İstanbul Valiliği uhdesinde yürütülmüştür?
- Bu süreçte belediyenin dijital altyapı, veri tabanı ve mali sistemlerine erişim yetkisi hangi kurumlarda olmuştur?
- 2019 yerel seçimlerinin yenilenmesi sürecinde seçim sonuçlarına ilişkin kamuoyu tartışmalarında 'yabancı istihbarat servislerinin etkisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Bu iddialara dayanak teşkil eden somut bilgi, belge veya istihbarat raporu var mıdır?