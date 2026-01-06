İmamoğlu’ndan avukatı Pehlivan'ın annesine mektup

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan'ın annesine mektup yazdı.

İmamoğlu, tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın annesine kendi el yazısı ile bir mektup yazdı. İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Pırlanta gibi oğlun, benim sevgili kardeşim ve avukatım olan Mehmet'le kader birliği yapıyorum. Senin de evladını hasretle beklediğini biliyorum. Adalet ve özgürlük mücadelesi verirken bütün ailelere yaşatılan zalimliğe ve işkenceyi yapan bir avuç muhterise karşı senin gibi annelerin, ailelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak. Bizler aileler olarak birbirimize emanetiz. Mehmet kardeşim her birimiz birbirimize emanetiz. Seni, bütün aileyi hasretle kucaklıyorum."