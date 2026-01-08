Hükümet en düşük aylık için yasa değişikliğine hazırlanırken, emekli örgütlerinin talebi net: ‘Asgari ücretin altında aylık olmamalı’

‘Seyyanen zam istiyoruz’

‘Asgari ücretin altında aylık olmamalı’

‘Sinirliyiz, öfkeliyiz’

MUSTAFA ÇAKIR

Hükümet en düşük emekli aylığı ile ilgili düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacak. En düşük aylıkta artış olabilmesi için yasa değişikliği yapılacak. Şu anda yaklaşık 4 milyon emekli en düşük aylık olan 16 bin 881 lira ile geçinmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda en düşük emekli aylığı artışıyla ilgili “Enflasyon oranında mı olsun yoksa bunun üzerinde mi gerçekleşsin” şeklinde tartışmalar yaşandığına işaret ederek, “Bunun kararını vermek için elbette bir etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Malum 17 milyon civarında emeklimiz var. Dolayısıyla bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar, Meclisimizin” dedi.

‘AYLIKLAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, asgari ücretin altındaki bir aylığı kabul etmediklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın haziran ayında genel bir çalışma yapılacağını açıkladığını belirten Yavuz, “Emekliler bu sürede ne yiyip ne içecek” diye sordu. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığında bir düzenleme yapıldığında, 22 bin lira alan emeklinin ne yapacağını soran Yavuz, “Bizim talebimiz en düşük emekli aylıklarının hiç olmazsa asgari ücret seviyesine getirilmesi. Asgari ücret de açlık sınırının altında. Bu da kabul edilebilir değil. Bütün ücretlere zam yapılmalı. Emeklilerin büyük bir bölümü açlık sınırının altında aylık alıyor” dedi.

‘YOKSULLUK SINIRI DİKKATE ALINMALI’

Yavuz, bir hanede iki emekli ya da iki asgari ücretli varsa bu haneye yoksulluk sınırının üzerinde gelir girmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yoksulluk sınırının da 100 bin liraya dayandığına işaret eden Yavuz, “Aslında asgari ücret de, en düşük emekli aylığı da belirlenirken yoksulluk sınırı dikkate alınmalı. Bir hanede iki kişi çalışıyorsa o haneye yoksulluk sınırının altında ücret girmemeli. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücretin altında aylık alan yok. Biz asgari ücretin altında bir aylığı kabul etmiyoruz. Ancak başta asgari ücret olmak üzere diğer ücretlerde artırılmalı. İnsanca yaşanabilecek koşullar oluşturulmalı” diye konuştu.

‘HESABI SORULMALI’

Yavuz, TBMM’de milletvekillerinin, kendi maaşlarına gelince rahatlıkla yasa çıkarırken, emekliler konusunda ise aynı tavrı göstermediklerine dikkat çekti. İktidarın emeklileri yok saydığını belirten Yavuz, “Sinirliyiz, öfkeliyiz. Yalvarmıyoruz. Artık onurumuzla, gururumuzla oynuyorlar. Bizi ölüme, sefalete, terkediyorlar. Bunun hesabı sorulmalı” dedi.

‘ZAM ORANLARI EŞİTLENMELİ’

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de taleplerini şöyle sıraladı:

- Tüm emekli zamlarının eşitlenmesini istiyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19, memur emeklilerine yüzde 18.60 oranında yapılacak zamlar arasındaki fark kabul edilemezdir. Zam oranları eşitlenmelidir.

‘SEYYANEN ZAM YAPILMALI’

- SSK ve Bağ-Kur, emekli aylıkları genel olarak yetersiz kaldığından, seyyanen zam yapılmalıdır. Emekliler, insanca yaşamaya yetecek bir aylığı hak etmektedir.

- En düşük emekli aylığı, 2017 yılına kadar olduğu gibi, asgari ücretin altında olmamalıdır.

- Mevcut aylık hesaplama sisteminin zayıflığı nedeniyle kök aylıklar değersizleşmiştir. Kök aylıklara yapılan zamlar, emeklilerin gerçek gelirini artırmamakta; aylıklar olması gereken değerin çok altında kalmaktadır.

‘SİSTEM DEĞİŞTİRİLMELİ’

- Hükümete çağrımız nettir: Aylık hesaplama sistemi değiştirilmeli ve her emekliye, prim kazancına göre hak ettiği aylık ödenmelidir. Mevcut karma aylık hesaplama sistemi emekliler arasında eşitsizlik yaratmakta, emeklilerin bir bölümünü zamlardan mahrum bırakmaktadır.

- Yüksek fiyat artışları emeklileri hızla yoksullaştırmaktadır. Bu nedenle, geçim kriterlerini karşılayacak adil ve sürdürülebilir bir aylık hesaplama sistemine acilen dönülmelidir.