İmamoğlu'ndan, Kadıköy mitingine davet: 'Ne yaparlarsa yapsınlar...'

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kadıköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, bugün saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanında miting düzenleyecek.
"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, MİLLET BİZİMLE"
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadesini kullandı.
10 Eylül Çarşamba 20.30
