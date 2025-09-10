İmamoğlu'ndan, Kadıköy mitingine davet: 'Ne yaparlarsa yapsınlar...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 09:41:00
Güncellenme:
ANKA
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kadıköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kadıköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, bugün saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanında miting düzenleyecek.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, MİLLET BİZİMLE"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadesini kullandı.

