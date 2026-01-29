İmamoğlu'ndan ‘kreş’ tartışmalarına videolu yanıt: ‘Gerçekler burada işte!’

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kreşlerine yönelik iddialara sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

İmamoğlu, İBB kreşine yaptığı bir ziyareti "Gerçekler burada işte! Siz boşverin siyasi amaçla yapılan açıklamaları. Çocuklarımız gözbebeğimiz" notuyla paylaştı. Söz konusu videoda velilerin İmamoğlu'na kreşler için teşekkür ettiği görüldü.

Gerçekler burada işte!



Siz boşverin siyasi amaçla yapılan açıklamaları. Çocuklarımız gözbebeğimiz. pic.twitter.com/NN3cfklLLp — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) January 29, 2026

SİYASETTE 'KREŞ' TARTIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde bir çocuğun darbedildiği iddiası, AKP'li isimlerin CHP'ye yönelik tepkilerini beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreci ilk andan itibaren takip ettiklerini ve ilgili görüntüleri yetkililere teslim ettiklerini belirtti.

İktidarın kreşleri kapatma niyetinde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, Bağcılar’daki mitinge gönderdiği mektupta "İlk günden beri bize kreş açtırmamak için uğraşıyorlar. Tek bir sözüm var, utanın! Kendi çocuklarınızdan utanın!" ifadelerini kullandı.