İmamoğlu'ndan 'milli maç' yorumu: 'İyi bir başlangıç olmadı belki ama...'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye-Avustralya milli maçına ilişkin yorumunu paylaştı.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLMADI BELKİ AMA"

"Sabah erkenden ekran başına geçtim" diyen İmamoğlu, "İyi bir başlangıç olmadı belki ama başaracağınıza inanıyorum Bizim Çocuklar. Bundan sonrası çok daha güzel olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçına ilişkin paylaşım yapıldı.

"BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

İmamoğlu, paylaşımda şunları kaydetti:

“24 yıl sonra tekrar bu büyük organizasyonda yer almak başlı başına büyük başarı. Sabah erkenden ekran başına geçtim. İyi bir başlangıç olmadı belki ama başaracağınıza inanıyorum Bizim Çocuklar. Bundan sonrası çok daha güzel olacak.”