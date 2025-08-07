İmamoğlu'ndan 'Murat Çalık' tepkisi: 'Böyle zalimlik görülmedi'

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden Ağustos Çarşamba günü yeniden Buca Cezaevi'ne sevk edildi.

Hastaneden 17.00 civarında çıkarılan Çalık, Bayraklı Şehir Hastanesi önünde bekleyen aile üyelerine gösterilmeden cezaevine götürüldü.

Sevk işlemleri sırasında Çalık'ın kız kardeşi hastane önünde fenalaştı.

"BÖYLE ZALİMLİK GÖRÜLMEDİ"

Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise resmi hesabı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle zalimlik görülmedi!

Geçmişte lösemi tedavisi gören bir insanı, hastane hastane, şehir şehir dolaştırmak, sonra da cezaevine geri göndermek hangi vicdana sığar?

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, ciddi sağlık sorunlarına rağmen ailesiyle görüştürülmeden, annesi hastane kapısında baygınlık geçirirken apar topar cezaevine geri götürüldü.

Bu tablo, ne hukukla ne insanlıkla bağdaşır.

Sağlık durumu endişe verici olan bir insana yapılan muamele adalet değil zulümdür. Bir bütün olarak ülkenin vicdanını kanattınız.

Yazıklar olsun!"