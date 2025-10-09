İmamoğlu'ndan 'Selahattin Demirtaş' tepkisi: 'İktidarın samimiyetinin ölçüsü...'

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararının AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunduğu öğrenilmişti.

Söz konusu karara DEM Parti'den tepki gelmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"AİHM “derhal tahliye edilmeli” diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: sevgili Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor."

Söz konusu gelişmelerin ardından, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duruma yönelik bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkındaki bağlayıcı kararını uygulamak yerine önceki gün yapılan itiraz, “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” yolunda filizlenen umutlara gölge düşürmüştür.

Bu adım, milyonlarca yurttaşın adalet beklentisini hiçe saymaktır. Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözülme yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir.

İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmektedir.

Selahattin Demirtaş’ın ve demokrasiyi savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

İnanıyoruz ki, ülkemiz milletin iradesi ve mücadelesiyle huzurlu günlere kavuşacak. Türkiye, siyasetçilerin cezaevinde olduğu bir ülke olmayacak."