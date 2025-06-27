İmamoğlu'nun paylaşımlarını dağıtmıştı... 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu tahliye oldu

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp ardından tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu hakkında tahliye kararı verildi.

İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Saldıroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.

Saldıroğlu’na, 14 ve 24 Mart 2025 tarihlerinde yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle, TCK 299 kapsamında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yöneltildi. Adalet Bakanlığı’nın yargılama izniyle hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu.

İddianamede, Saldıroğlu’nun "@buraksaldiroglu" hesabından yaptığı paylaşımda yer alan “Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada…” ifadesinin Cumhurbaşkanı’nın akli dengesine yönelik ima içerdiği, bir diğer paylaşımda geçen “Siz Türk polisi değil, Tayyibin kulusunuz” sözünün de hakaret niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, bu ifadelerin alenen ve zincirleme şekilde işlendiğini savunarak cezalandırılmasını talep etmişti.

TAHLİYE BEKLENTİSİ VARDI

Saldıroğlu’nun avukatlarından Mehmet Turgay Bilge, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “İstanbul’da bu süreçte yaklaşık 400-500 kişi tutuklandı. Çoğunda iki ay içinde tahliye gerçekleşti. Bu artık yapay bir yargılama pratiğine dönüştü. İnsanları korkutmaya, bastırmaya dönük bir taktik. Burak da bu uygulamanın mağdurudur” demişti.

Tensiple ya da ilk duruşmada tahliye beklediklerini belirten Bilge, “Yaklaşık iki ayı doldurduk. Ya tensiple ya da çok kısa sürede yapılacak ilk duruşmada tahliye edileceğine inanıyoruz” diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Avukat Burak Saldıroğlu, 14 ve 24 Mart 2025 tarihlerinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle 9 Mayıs’ta gözaltına alındı, ertesi gün “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık, Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle iddianame hazırlayarak dava açtı.