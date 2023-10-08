İmamoğlu: Rotayı geleceğe yönlendirmek bizim sorumluluğumuz

Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:31

Güncelleme: 08.10.2023 - 22:31

İstanbul, dünyadaki mega şehirlerin belediye başkanları ve temsilcilerinin bir araya geldiği, ilk kez düzenlenen “Megaşehirler Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. Dünyanın mega şehirlerinin belediye başkanları, başkan yardımcılarını ve üst düzey yetkililerini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Metropolis Başkanı ve Kolombiya’nın Başkenti Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. “Uygun Fiyatlı Megaşehir Hizmetleri için Sürdürülebilir Finans” ana temasıyla düzenlenen zirveye; İstanbul ve Bogota’nın yanı sıra Buenos Aires, Lahore, Sao Paulo, Guangzhou, Ho Chi Min City, Dhaka, Bağdat gibi mega şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı. Floransa, Ramallah ve Barcelona ise konuk katılımcı olarak zirvede yer aldı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz, Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaque ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) temsilcisi Marieme Travaly de zirveye katılarak, kendi uzmanlık alanlarında düzenlenen panellere moderatörlük yaptı.

Artİstanbul Feshane’de düzenlenen zirve, “aile fotoğrafı” çekimi ile başladı. Zirvenin açılış konuşmalarını, İmamoğlu ve Lopez, ana konuşmasını ise Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella yaptı. Sabah saatlerinde başlayıp akşam 18.30’a kadar süren zirvede; “Megaşehirlerin Alternatif Gelecekleri”, “Temel Megaşehir Hizmetlerine Hakkaniyetle Ulaşılmasının Sağlaması”, “Megaşehirler İçin Yenilikçi Finansman Modelleri” ve “Megaşehirler Arası İş Birliği” konulu panelleri gerçekleştirildi.

'KOLEKTİF GÜCÜMÜZ VAR'

Kapanış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Bugün dünyanın dört bir yanından liderler ve vizyonerler arasında anlamlı diyalogların, anlayışlı tartışmaların ve verimli işbirliklerinin olduğu bir gün oldu.

Gün boyunca, yenilikçi finansman, mega şehir hizmetlerimiz için daha kapsayıcı ve erişilebilir sosyal politikalar konularını tartıştık. Tüm katılımcıların şehir inşa etme konusundaki adanmışlık ve bağlılıklarına tanık olmak cesaret verici. Sadece daha büyük değil, aynı zamanda daha akıllı, daha yeşil ve daha şefkatli. Bu zirveyi kapatırken, tartışmalarımızı belirleyen işbirliği ruhunu ve birlik ruhunu ileri taşıyalım. Karşılaştığımız zorluklar zorlu, fakat bizim de öyle birlikte çalıştığımızda kolektif gücümüz var. İstanbul, birçok mega şehir gibi gelenek ve modernliğin kavşağında yer almaktadır ve rotayı geleceğe yönlendirmek bizim sorumluluğumuzdur.

İstanbul, Doğu ve Batı'nın karmaşık karışımıyla her zaman arasında bir köprü haline gelmiş ve bugün, tüm mega şehirlerin bilinçline yönelik ortak kararlılığa giden bir köprü haline gelmiştir. Bu zirveden elde edilen bilgi ve ilhamı alıp vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak ve sürdürülebilir kent için küresel harekete katkıda bulunacak uygulanabilir stratejilere aktaralım. Değerli katkıları, içgörüleri ve davaya olan bağlılıkları için her bir katılımcıya en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu zirve sırasında kurulan bağlantıların gelişmesini dilerim ve burada fikir alışverişinde bulunulmasını dilerim. Bugün dünya çapındaki mega şehirlerin geleceğini şekillendiren somut girişimlere dönüşüyor. Teşekkür ederiz ve daha parlak, daha sürdürülebilir bir kentsel geleceğe doğru birlikte yürüyelim."