İmamoğlu’ndan İsrail-Filistin çatışması mesajı: ‘Sivillere karşı saldırılar kabul edilemez’

İmamoğlu, “Filistin sorununun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çatışmada sivillerin hedef alınması bizi çok derinden üzdü. Hangi taraftan gelirse gelsin sivillere karşı saldırılar kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:14
İmamoğlu’ndan İsrail-Filistin çatışması mesajı: ‘Sivillere karşı saldırılar kabul edilemez’
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İstanbul, dünyadaki mega şehirlerin belediye başkanları ve temsilcilerinin bir araya geldiği, ilk kez düzenlenen ‘Megaşehirler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirvede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail ve Filistin çatışması hakkında da konuştu.

“Şehirlerimiz, insanların birbirlerine şüphe ile baktıkları, nefret tohumlarının ekilebildiği yerler olmaktan çıkmalı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunun için hepimize görev düşüyor. Şehirlerimizi barış ve hoşgörünün yeşerdiği yaşam alanlarına dönüştürmek hepimizin elinde. Bu vesileyle, dün Filistinliler ve İsrailliler arasındaki şiddetin tırmanmasından duyduğum büyük üzüntü ve endişeyi ifade etmek istiyorum. Bugün misafirimiz olarak aramızda Ramallah Belediye Başkanı da bulunuyor. Kendisiyle dün akşam uzun uzun konuştuk. Filistin sorununun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çatışmada sivillerin hedef alınması bizi çok derinden üzdü. Hangi taraftan gelirse gelsin sivillere karşı saldırılar kabul edilemez. En yakın zamanda diyalog yoluyla kalıcı ve adil bir çözümün bulunması için hep birlikte çalışalım. İnsanlığın en eski yerleşim alanlarından birisi olan bu coğrafyadaki bu çatışmanın son bulması, bütün dünyanın sorumluluğudur. Bu konuda bizler de bu sorumlulukta en üst seviyede görev almaya hazır bir milletiz.”


Ekrem İmamoğlu israil Filistin-İsrail

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