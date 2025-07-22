İmamoğlu savunmasını paylaştı: 'Milletimizin sigortası olmaktan geri durmayız'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek davasının karar duruşmasındaki sözlerine yer verildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de barış ve huzurun güçlenmesine katkı sağlayacak her girişimin doğal şekilde aktörü ve koruyucusu oluruz. Ancak, ne zaman koltuğu tehlikeye girse, millete karşı cephe alanların samimiyetini sorgulamak ve milletimizin kazanımlarının sigortası olmaktan da geri durmayız.

Bu, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi olmaktan gelen sorumluluğumuzdur."