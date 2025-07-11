İmamoğlu: 'Terörün bittiği gelecek hepimizin ortak ihtiyacıdır'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti. Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır. Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz." dedi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK'lı bir grubun Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde bugün silahlarını yakarak imha etmesiyle başlatılan silah bırakma süreci üzerine açıklama yaptı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti. Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır. Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz. Bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamızdaki bütün insanlar için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki terörsüz ve müreffeh bir Türkiye için birinci öncelik herkes için demokrasidir. Seçilmişlerin yargı marifetiyle her gün tutuklandığı, söz söyleyenlerin sesinin kısıldığı, hukukun işlemediği bir yerde gerçek bir barışın inşa edilmesi mümkün değildir."