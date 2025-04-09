İmamoğlu, ‘Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne Silivri’den mesaj yolladı: ‘Bazı dostlarımızın sessizliğini not ediyoruz’

Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 09.04.2025 - 13:51

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle organize edilen “Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi” önceki gün İstanbul Kongre Merkezi ev sahipliğinde yapıldı.

İki ülkenin yerel yöneticilerini bir araya getiren zirve, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajıyla başladı.

“Tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım” diyen İmamoğlu, şunları iletti:

“Sizlere, Silivri’deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dünya, yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde, ülkelerin ve dünyanın geleceğini demokrasinin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacakları belirleyecek. Mücadele, halk ile oligarklar; demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacak. Tüm dünyada demokrasi bloğunu güçlendirmemizin, daha barışçıl ve huzurlu bir gelecek için kritik önem taşıdığına inanıyorum. Türkiye’de, başta gençler olmak üzere, her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz.”

"SARAÇHANE SADECE BİR BELEDİYE BİNASI DEĞİL"

İmamoğlu’yla dayanışma mesajlarının, hukuk ve demokrasi vurgusunun öne çıktığı zirvede kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, içinden geçilen sürece karşı yurttaşın verdiği tepkiye vurgu yaparak “Saraçhane sadece bir belediye binası değil, vatandaşın ortak değerlerine duyduğu bağlılığın sembolüdür” dedi. Demokrasiyi ve adaleti inşa etmek için birliktelik ve dayanışmanın önemli olduğunu ifade eden Aslan, “CHP olarak Türkiye’nin Avrupa ailesinde yer alması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz” dedi.

"ONUN KOLTUĞUNU SEVE SEVE TESLİM ETMEYE HAZIRIM"

TBB Başkanvekili Zeydan Karalar da, “Bizler karanlığa karşı diyaloğu, baskıya karşı dayanışmayı, hukuksuzluğa karşı uluslararası iş birliğini savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle birliktelik çağrısı yaptı. Karalar, hukukun üstünlüğünü dileyerek “Ekrem başkana koltuğunu seve seve teslim etmeye hazırım” dedi.

"HUKUK DEVLETİ YEREL YÖNETİMİN OMURGASIDIR"

Alman Şehirler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, “Dayanışmamı göstermek için buradayım” dedi ve şöyle devam etti:

“Yurttaşları kazanmak istiyorsak demokrasinin yegane yol olduğuna insanları ikna etmemiz gerekiyor. Kentler olarak özerk harekat etmek istiyoruz. Bizim yurttaşlarla olan bağımız kanun çerçevesinin çok ötesinde. İmamoğlu’nun başına gelenler beni çok üzdü, her gün onu düşünüyorum. Hukuk devleti ilkeleri her türlü yerel yönetim anlayışının omurgasıdır.”

"DEMOKRSASİ ÖZGÜR ÇALIŞABİLEN BELEDİYE BAŞKANLARINA BAĞLI"

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, “Diyalog yollarının açık olması için, geleceğe yönelik çalışılabilmesi için özgür belediye başkanlarına ihtiyaç var” değerlendirmesini paylaşırken Hannover’in Türk asıllı Belediye Başkanı Belit Onay, zirvenin Türk-Alman yerel yönetimler arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını ifade etti