İngiliz Deniz Kuvvetleri envanterindeki fırkateynlerin satın alınma olasılığı tepki çekti: Kaynak boşa harcanır

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, önceki gün iki ülke arasındaki “Savunma İş Birliği Niyet Beyanı”nı imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önceki gün resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps’i ağırladı. Baş başa yapılan görüşmeye daha sonra iki tarafın heyeti de dahil oldu. Görüşme sırasında bakanlar, “Savunma İş Birliği Niyet Beyanı” imzaladı. Ortak basın toplantısında Güler, “Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan işbirliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, bu tarz görüşme ve anlaşmaların akılcı stratejilerle kazanıma dönüşebileceğine değindi. Bağcıoğlu, “Akdeniz’de ikili tatbikatların icrası hususu oldukça önemli olup hak ve menfaatlerimiz için kritik önemde olan Doğu Akdeniz’de sürekli varlık gösterilmesinin ve bunun uluslararası faaliyetlerle desteklenmesinin çok faydalı olacağı aşikârdır” ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, “güvenlik ve savunma konusunda karşılıklı kazanımların yanı sıra, Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz yetki alanları sorunu ile KKTC’ye yönelik politikalar konusunda desteğinin de talep edilebileceğine” dikkat çekti.

‘MİLLİ SAVUNMAYA HAKARET’

Anlaşma kapsamında İngiliz Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve hizmet dışına çıkarılması planlanan Tip-23 fırkateynlerinin Türkiye’ye verilmesi ihtimaline ise tepki gösteren Bağcıoğlu şunları söyledi:

“Milli projelerin örneğin İ sınıfı fırkateyn ve Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin realize edilme zamanları da dikkate alındığında; Tip 23 ya da herhangi bir yabancı gemi alımına karar verilmesi; maliyet-etkin bir karar olmayacağı gibi, milli savunma sanayimize en hafif tabirle bir hakaret, Türk Deniz Kuvvetleri için boşa harcanacak kaynak olarak kabul edilebilir.”

Türkiye’nin İngiltere ile Tip-23 fırkateyn alacağına ilişkin anlaşma yaptığı iddiası, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ocak’ta İngiltere ziyaretinde mevkidaşı Ben Wallace ile bir araya gelmesi sonrası da gündeme gelmişti. Uzmanlar bu modelin hem çok sorun çıkardığını hem de yerli ve milli savunma sanayisi stratejisi ile bağdaşmayacağını belirtmişti.