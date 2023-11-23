İngiliz müzesi, Eski Roma imparatorunu 'trans kadın' olarak niteledi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:46

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:04

Bir İngiliz müzesi, "trans kadın" olduğunu iddia ettiği bir eski Roma İmparatoru ile ilgili sergisini yeniden güncelleme kararı aldı.

İngiltere'deki Kuzey Hertfordshire müzesi, artık eski Roma İmparatoru Elagabalus'tan "trans kadın" olarak bahsedecek.

Müze politikası, sergilerde kullanılan zamirlerin "söz konusu kişinin kendisinin kullanmış olabileceği" ya da "geçmişe bakıldığında uygun olan" zamirler olacağını belirtiyor.

Tarihi kayıtların, 18 yaşında öldürülmeden önce dört yıl boyunca hüküm süren talihsiz imparatorun, bir sevgilisine "bana Lord deme, çünkü ben bir Leydi'yim" dediğini gösterdiği kaydedildi.

Bazen "Roma'nın trans İmparatoru" olarak da anılan hükümdarın, kendisi için "kadın cinsel organı yapılmasını istediği" öne sürülüyor.