İngiliz müzesi, Eski Roma imparatorunu 'trans kadın' olarak niteledi

Uzun zamandır tarihçiler ve akademisyenler arasında tartışma konusu olan eski Roma İmparatoru Elagabalus'un cinsiyeti hakkında İngiltere'deki bir müzenin kararı tartışmalara yeni boyut kazandırdı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:46
İngiliz müzesi, Eski Roma imparatorunu 'trans kadın' olarak niteledi
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Bir İngiliz müzesi, "trans kadın" olduğunu iddia ettiği bir eski Roma İmparatoru ile ilgili sergisini yeniden güncelleme kararı aldı.

İngiltere'deki Kuzey Hertfordshire müzesi, artık eski Roma İmparatoru Elagabalus'tan "trans kadın" olarak bahsedecek.

Müze politikası, sergilerde kullanılan zamirlerin "söz konusu kişinin kendisinin kullanmış olabileceği" ya da "geçmişe bakıldığında uygun olan" zamirler olacağını belirtiyor.

Tarihi kayıtların, 18 yaşında öldürülmeden önce dört yıl boyunca hüküm süren talihsiz imparatorun, bir sevgilisine "bana Lord deme, çünkü ben bir Leydi'yim" dediğini gösterdiği kaydedildi.

Bazen "Roma'nın trans İmparatoru" olarak da anılan hükümdarın, kendisi için "kadın cinsel organı yapılmasını istediği" öne sürülüyor.


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