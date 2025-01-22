İş cinayeti davasında yetkililer dinlenmiyor

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

Fırtına ve yoğun yağış uyarılarına karşın stajyer öğrencilerin sahaya çıkarıldığı, önlemlerin alınmadığı Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara şantiyesinde yaşanan iş cinayetine ilişkin beş sanığın olduğu davanın 6’ıncı duruşması dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 15 Ağustos 2022 yılında yürüttüğü Merkez Ankara Projesi’nin inşaatında sabitlenmeyen beton kalıbın hava şartları nedeniyle devrilmesi sonucunda stajyer öğrenciler Emre Çetin (22) ve Taha Öztürk (21) yaşamını yitirmiş, Ege Kıratlı (23) ise ağır yaralanmıştı.

FİRMALAR TAM KUSURLU

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, şikâyetçi avukatı Murat Yıldız, “SGK’nin hazırladığı kusur raporda firmaların kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bozbaşoğulları firması yüzde 25, Pasifik İnşaat ise yüzde 75 kusurlu olarak tespit edilmiştir. Bu firmaların tam kusurlu olduğu ortada. Yargılanan Bozbaşoğulları’nın işveren vekilleri var ama Pasifik’in yok” dedi. Avukat Yıldız’ın ardından söz alan Emre Çetin’in babası İsmail Çetin, “Biz acı çekerek adaletin gelmesini bekliyoruz. Oğlumun kanı yerde kalmasın diye geliyorum. 20 aydır... Bu bir kaza değil cinayettir” ifadelerini kullandı. Mahkeme sanıklar hakkındaki adli kontrol talebinin devamına karar verirken Pasifik’in yetkilerinin dinlenmesi talebini de yine reddetti. Dava 15 Nisan’a ertelendi.