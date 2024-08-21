IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Tevhid dergisi başyazarı Bayancuk, anayasal düzeni hedef aldı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

“Türkiye’nin IŞİD emiri” olarak dört kez tutuklanan, en son “kaçma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle serbest bırakılan Tevhid dergisi başyazarı Halis Bayancuk, anayasal düzeni hedef aldı. Bayancuk önceki gün dergide yaptığı bir sohbette anayasal düzenin “topluma giydirilen bir deli gömleği” olduğunu savundu.

Bayancuk, konuya ilişkin “100 sene önce emanete ihanette bulundular. 100 sene önce bize giydirilen bütün anayasalar deli gömleğidir. Bizi yöneten yasaların İslamla alakası yoktur. Bu bizim suçumuzdur. Temizleyecek olanlar da biziz. Kemalistlere suç bulmaya gerek yok. Zaten gidenler Allah katında hesabını veriyorlar. Ateşleri bol olsun” ifadelerini kullandı.

‘DİNE AYKIRIDIR’

Bayancuk’un sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, “Şaibeli, şeriatçı, IŞİD’çilikten hüküm giymiş bu kişinin söyledikleri tamamen bilimdışı yanlışlardan ibarettir. Yüzyıl öncesine kadar şeriat anayasası oluşturulmamıştır. Bu sözler tarihe, dine aykırıdır. Türk gençlerini yanıltma amacı taşımaktadır. Bayancuk dediklerinin örneğini göstermek zorundadır. Atatürk düşmanlığı yapan gericilerin temel uygulaması şeriat yalanıdır” dedi.

Şeriatın İslam hukuku anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Filiz, “Şeriat, Arapçada her türlü hukuk, düzen için kullanılır. Yani hem seküler hem de dini hukuk için kullanılır. İslam anayasası olarak öne sürülen düzen ise birtakım uygulamalardan ibarettir. Hukuk değişkendir. Bu nedenle tevhit (Tanrı’nın birliği) kavramından şeriat çıkmaz. Bahsettikleri şeriat anlayışı Yahudilere ait olup Tevrat geleneğinin İslam geleneğine eklenmesi amacını taşımaktadır. Kendi yalan ve çıkarlarını tevhit kavramıyla insanlara satıyorlar. Bu zorbalıktır. Bu zorbalık da anayasal düzeni yıkmak için kullandıkları bir yöntemdir. Yaptıkları baştan başa bir Şark kurnazlığıdır” ifadesini kullandı.

GAFFAR OKKAN’IN KATİLLERİNDENDİ

Halis Bayancuk’un babası Hacı Bayancuk, terör örgütü Hizbullah’ın üst düzey yönetim kademesi olan “Şûra”nın üyelerindendi. Baba Bayancuk, Hizbullah tarafından 2001’de öldürülen Gaffar Okkan suikastının “planlayıcılarından” olması suçuyla ömür boyu hapse mahkûm edildi.