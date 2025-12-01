İsim verdi! CHP'li Başarır'dan '5 gazeteci çakarlı araç kullanıyor' iddiası: Ali Yerlikaya'ya çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beş gazetecinin çakarlı araç kullandığını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrı yaptı.

Başarır, "Beni eleştiren gazeteci Ferhat Murat, Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Serkan Topel ve Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Söyleyin emniyet müdürü, İçişleri Bakanı?" diye sordu.

Halk TV'de konuşan Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Numan Kurtulmuş sen Meclis Başkanısın. Meclis'in şerefini, onurunu korumak senin görevin. Bir milletvekilini istihbarat takip ediyor, plakasını, şoförünü yayınlıyor. Şoförün ismi sahte. İstihbaratın adliyede bile kullanılmayacak raporunu da yayınlıyorlar. Beni eleştiren gazeteci Ferhat Murat, Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Serkan Topel ve Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Söyleyin emniyet müdürü, İçişleri Bakanı?

Mehmet Ali Çelebi, Bentley marka çakarını vermiş. 300 tane plaka organize suç örgütlerinin iş adamlarının arabası... Benim arkadaşımın adını attılar. Mehmet Hazım Giray'ın sabıkası yok. İçişleri Bakanı sen de bir parça utanman varsa istifa edersin.

"ÇOĞU İKTİDAR MİLLETVEKİLİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE PLAKA VERİYOR"

Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nın suçsuz günahsız insanları sabıkalı ilan etti, işte adliyeden aldığımız kayıtlar. Ben danışmanlarımı da arabamı kullandırmıyorum. Çoğu iktidar milletvekili iş adamlarına, organize suç örgütlerine onun plakasını veriyor. Almanya'da olduğu gibi kaldırın çakarları."

HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Başarır'ın kendi adına kayıtlı çakarlı Audi A6 aracını suç kaydı bulunduğu öne sürülen Mehmet Hazım Giray’a tahsis ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

İddialara dair de konuşan Başarır, aracını kimseye tahsis etmediğini, iktidara yakın medyada bahsedildiği gibi Giray'ın da suç kaydı olmadığını söyledi.

Başarır, "Benim olan aracı resme sahte şoförün resmi konularak basına servis ediliyor. Niye bunlar yapılıyor? Benimle ilgili iftira atacak bir delil bile bulamadınız, arabamı takip etmişsiniz. Niye bunlar yapılıyor, partiye müdahale etmek için" dedi.

"BİZ DE GÜNLERDİR BU ADAMI ARIYORUZ"

Başarır, "Şükürler olsun ne yolsuzluk yaptık, ne yetim hakkı yedik. Siyasete geldiğimdeki mal varlığım ile bugünkü mal varlığım net. 6 sayfalık istihbarat raporu bana WhatsApp'tan 50 kez geldi. Şoförün ismini sahte isim olarak yazıyor Emniyet İstihbarat. Benim Muhammet Karaaslan diye iddia edilen arkadaşımın ne şoförü var, ne tanıyoruz. Biz günlerdir bu adamı arıyoruz, Muhammet Karaaslan kim? Günlerdir bu konuşuluyor, ahlaksızca" diye konuştu.