İsmail Saymaz: Üç parti Meclis'te grup konusunda anlaştı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 23:25

Güncelleme: 15.06.2023 - 23:25

Sözcü TV'de konuşan İsmail Saymaz, "Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu bugün bir araya geldi, akşam buluştular. Kurup kurulması karara varıldı ve iş bitti. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi grup kurma kararı aldı. 3 parti bundan sonra TBMM'de bir grup olarak temsil edilecekler" dedi.

Grubun hangi parti çatısı altında kurulacağının henüz belli olmadığını belirten Saymaz, "Henüz partinin adı konmamış. Yeni parti mi kurulacak, mevcut partilerden biri mi olacak. Yeni partiden çok mevcut partilerden birinde de birleşilebilir. Demokrat Parti dahil olmadı" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı. Demokrat Parti'nin ise 3 milletvekili bulunuyor.