'İsrail açılımı' sürüyor! Çavuşoğlu yeni bakanla telefonda görüştü

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:51

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘katil’ diyerek tepki gösterdiği İsrail ile ilişkileri düzeltmek için kritik adımlar attı. Süreç devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir.

Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir.

Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varmışlardır."

ERDOĞAN İSRAİL İÇİN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hakkında şunları söylemişti:

“İsrail bir terör devletidir, işgal devletidir.”

“Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail’le olumlu bir şey düşünemem.”

“İsrail doymuyor şimdi de kalan toprakları almanın derdinde.”

“Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor?”

“Çocukları en iyi öldürmesini bilen devlet İsrail’dir.”

“Bu terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum.”

“Türkiye İsrail’in ve diğer zalimlerin nöbetçisi bir ülke olmayacak.”