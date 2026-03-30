'İsrail'le ticaret' muamması sürüyor: Murat Emir'den Bakanlığa: 'Gizli Ülke

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun verilerine göre bu ülkeyle Türkiye arasında ticaretin sürdüğü iddiasında bulunmuş, Ticaret Bakanlığı ise buna karşılık "Tam 23 aydır Türkiye'den İsrail'e ticaret tamamen durdurulmuştur" açıklamasını yapmıştı.

Emir, Bakanlığın açıklaması üzerine şu soruları yöneltti:

"Tweet atmaya vakit bulup 27 Şubat’taki soru önergemize susan Ticaret Bakanlığı şu sorulara net cevap vermeli:

"Ticareti kestik" demenize rağmen, İsrail resmi verilerinde 2025-2026'da Türkiye kaynaklı ihracatın devam etmesini nasıl açıklıyorsunuz?

TÜİK listesinden İsrail kodunu neden sildiniz? "Gizli Ülke" koduyla saklanan 2.1 milyar dolarlık devasa ticaret İsrail'le mi yapılıyor?

Gizleyecek bir şeyiniz yoksa, İsrail Merkez İstatistik Bürosu (CBS) verilerine Türkiye’den erişimi neden engellediniz?

2025'teki 924 milyon dolarlık ticaret hangi firmalar, serbest bölgeler veya üçüncü ülkeler üzerinden yapıldı? Yasakta istisna ürünler mi var?

Bu soruları tek tek cevaplamak zorundasınız!"

TÜİK listesinden İsrail kodunu… https://t.co/7FJdYwiy4w pic.twitter.com/6JWRi4CEPC — Murat Emir (@muratemirchp) March 30, 2026

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI NEYDİ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şubat ayında Türkiye'den İsrail'e 94 milyon dolarlık ihracat yapıldığı iddiasında bulunarak, sosyal medya hesabından İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun (CBS) Şubat 2026 dış ticaret istatistikleri verilerini paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kestik" dedikleri ticaret İsrail Gazze’yi bombalarken de sürdü, İran ile savaşında da sürüyor. İktidarın dış politikadaki acizliğinin sebebi tam da bu. Şubat 2026’da Türkiye’den İsrail’e ihracat: 94 milyon dolar.

2026 Ocak-Şubat toplam: 176 milyon dolar. Üstelik ne gönderiyoruz? Sıradan ürün değil, sanayinin ana damarları: Makine ve ekipman: 44.7 milyon dolar. Baz metaller: 34.9 milyon dolar. Tekstil: 19.0 milyon dolar Taş-çimento-cam: 16.4 milyon dolar. Plastik: 15.5 milyon"

Emir'in paylaştığı, CBS verilerini gösteren tablo:

Ticaret Bakanlığının açıklamasında ise "Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi istatistikleri ve devlet kurumlarının açıklamalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı milletvekillerinin İsrail İstatistik Kurum’na itibar etmeyi tercih ederek ortaya attıkları “İsrail ile Ticaretin Sürdüğü” iddiaları yalandır" denilmişti.

2 Mayıs 2024'te alınan kararla, tam 23 aydır Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, serbest bölge ve transit ticaret tamamen durdurulduğu belirtilen açıklamada, Filistin’in limanı ve gümrüğü olmadığı için bu ülkeyle aylık ortalama 50-60 milyon dolarlık ticaretin İsrail’in iki limanı üzerinden yapılabildiği kaydedilmişti:

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer almıştı:

"İhracat ve ithalat rakamları her ay Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan, 7 milyona yakın Filistinli’nin ölüm kalım mücadelesi verdiği ve kutsal toprakları savunduğu, hayatta kalmaya çalıştığı bir ortamda, ihtiyaç duydukları acil ürünler için, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın tek tek yazılı onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımızın kontrolünde ve ancak ithalatçısı ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. 7 Haziran 2024’te Filistin Hükümeti ile varılan resmi anlaşma gereği, bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır.

Bu rakamlar Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri ile sabittir. Diğer taraftan, Filistin toprakları ile yapılan ve ayda 50-60 milyon dolar civarındaki ticaret de, Filistin’in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail’in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir. Bu gerçeği Chp’li milletvekilleri de bilmektedirler. Filistin’e yapılması zorunlu düşük rakamlı ihracatı da İsrail’e yapılıyor diye iftira atarak, Filistin’in can damarını kesmeye çalışma çabası içindedirler.

Türkiye, İsrail’e ekonomik baskılar yaparak dünya ile birlikte Gazze’de ateşkesi sağlamak için 7 Ekim 2023’ten önce, aylık ortalama 600-700 milyon dolar ihracat yaptığı İsrail’e ihracatından 2 yıldır feragat etmiştir. Başka bir deyişle, bu iki yıllık dönemde toplam 13-14 milyar doları aşkın ihracattan Filistin davasını ve mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için feragat etmişti."