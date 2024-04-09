İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.04.2024 - 10:41

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 186. gününde İsrail'e iharacat kısıtlaması getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlama getirilen ürünler arasında çimento, beton bloklar, uçak benzini ve jet yakıtı gibi ürünler dikkat çekti.

Gazze'ye yaklaşık 6 aydır devam eden saldırılar sırasında İsrail'le ticari ilişkileri durdurmayan iktidar, özellikle yerel seçim öncesinde şekilde protesto ediliyordu.

Gazze'nin büyük oranda yıkımı ve yaklaşık 30 bin fazla Filistinlinin ölümünden sonra gelen bu karar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Türkiye'den İsrail'e giden ürünleri, İsrail'le ticaret yapan firmaları hemen her gün sosyal medya hesabından yaptığı ifşaatlarla ortaya koyan gazeteci Metin Cihan, Bakanlığın kararını alıntılayıp şöyle dedi:

"Tam 6 aydır, binbir yalan dolanla, itiraz edene saldırıyla, hedef saptırmayla, yönetici siyasetçiler dahil ceplerini doldurdular. sonunda adım atıldı. uygulamayı, sonuçlarını ve varsa arka plandaki başka hesapları, takipte olacağım."

Cihan, "Bayram namazında yurt genelinde beklenen protestolardan çok korktular. İsrail ile ticareti kesme değil ama en azından kısıtlama kararı bence en çok bu yüzden. Öte yandan, kirli ve kanlı ticaretlerini itiraf etmiş oldular" yorumu yaptı.

tam 6 aydır, binbir yalan dolanla, itiraz edene saldırıyla, hedef saptırmayla, yönetici siyasetçiler dahil ceplerini doldurdular. sonunda adım atıldı. uygulamayı, sonuçlarını ve varsa arka plandaki başka hesapları, takipte olacağım. listeye bakın lütfen neler gönderiyormuşuz. https://t.co/ECOwF4NALu pic.twitter.com/4hmEXSYM4L — metin cihan (@metcihan) April 9, 2024

İsrail'le ilişkilerin devam etmesine karşı çok sayıda eylem yapan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları isimli grup da karar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Gazze’ye 6 ay bomba yağdıktan sonra uçak benzini ve jet yakıtı ihracatına kısıtlama gelmiş.

Bu adımın atılmış olması İsrail’le yürütülen kanlı tiacreti durdurmak isteyen tüm Filistin dostlarının başarısıdır.

Kısıtlama gelen diğer ürünlere bakınca Gazze’de zulüm sürerken Siyonistlere ne istedilerse verdiğimiz anlaşılıyor.

Peki, kısıtlama gelmeyen ürünler neler?

Metin Cihan o listeyi de bulup paylaşana kadar daha nelerin ticareti devam edecek!!!

Kısıtlama yetmez, İsrail’le her türlü ticari, diplomatik, askeri ve kültürel ilişkiler derhal kesilmeli, elçi kovulmalıdır!"

Gazze’ye 6 ay bomba yağdıktan sonra uçak benzini ve jet yakıtı ihracatına kısıtlama gelmiş.



Bu adımın atılmış olması İsrail’le yürütülen kanlı tiacreti durdurmak isteyen tüm Filistin dostlarının başarısıdır.



Kısıtlama gelen diğer ürünlere bakınca Gazze’de zulüm sürerken… https://t.co/YXSJkGExbD — Filistin Dostları (@Filistindostu_) April 9, 2024

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise karar üzerine "Kirli, kanlı ticaretin itiraf belgesi..." diyerek şu çağrıyı yaptı:

"Ağızlarını her açtıklarında "Yok öyle bir şey" diyenler, halkın tepkisine yenildiler.

Yetmez!

- İsrail ile yapılan bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir

- Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır

- Ülkedeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır"