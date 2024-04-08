İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu

Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:33

Güncelleme: 08.04.2024 - 22:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırıları ve Gazze’ye insani yardıma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, "İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Metin Cihan'ın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Eti Maden'in, İsrail ordusuna da hizmet veren bir şirkete toplam 21 tonluk bor madeni gönderdiğini iddia etmesinin ardından kamuoyunda hükümetin 'İsrail ile ticaretine' yönelik çok sert tepkiler meydana gelmişti.

İsrail ile ticaretin kesilmesi için 'Filistin İçin Bin' topluluğunun çağrısıyla Taksim Beyoğlu'nda bir grup toplanmış, eyleme katılan kadınlara ters kelepçe takılıp polis şiddeti uygulanmıştı. Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Öte yandan hükümet yetkililerinden tepkilere karşılık amacıyla peş peşe açıklamalar yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun olayları 'dezenformasyon yayma' olarak değerlendirir iken AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bu sabah yaptığı açıklama ile ticaret iddialarını yalanlayarak tartışmaları 'izansız' olarak değerlendirdi.

Anadolu Ajansı'nın bu sabah yaptığı paylaşımda 'Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke olduğu' haberinin ardından Fidan'ın bugün yaptığı açıklamada en çok yardım gönderen 'İki ülkeden biriyiz' ifadesi dikkat çekti.

"YENİ TEDBİR ALMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Ürdün üzerinden Gazze’ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin “Cumhurbaşkanımızın onayıyla İsrail'e karşı yeni tedbirler alınmasına karar verildi. İsrail ateşkes ilan edene ve yardımların Gazze'ye girmesine izin verene kadar bu tedbirleri uygulayacağız. Tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından duyurulacak" dedi.

Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındıklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin de İsrail’e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadıklarını dile getirdi.

"2 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Fidan, Türkiye’nin deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırmak üzere Mısır’a ilettiği yardımların 42 bin tonu geçtiğini, bugün itibarıyla Türkiye’nin Gazze’ye en çok yardım gönderen ilk 2 ülkeden biri olduğunu söyledi.

9'uncu yardım gemisinin de yolda olduğunu bildiren Fidan, bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımların paraşütlerle Gazze’ye ulaştırıldığını anlattı.

Fidan, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebi ilettiklerini söyleyerek, Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendiklerini ifade etti.