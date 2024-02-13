İstanbul 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 İstanbul'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:40

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:40

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

23 Haziran 2019'DA EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi üzerine 23 Haziran 2019'da İstanbul seçimleri yenilendi. YSK'nın 11 Temmuz 2019 tarihinde ilan ettiği resmi sonuçlara göre oyların yüzde 54,22'sini alan Ekrem İmamoğlu 806 bin oy farkla seçimi kazandı. Binali Yıldırım 23 Haziran 2019'da 3.936.068 oy aldı.



