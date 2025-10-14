İstanbul Barosu'ndan 'Adem Tekindağ' açıklaması: 'Karşılıksız kalmaması gerekir'

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, Bağcılar’da haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukat Adem Tekindağ’a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“BU SALDIRI SAVUNMA MAKAMINA YÖNELMİŞ CİDDİ BİR SALDIRIDIR”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi haciz işlemi esnasında, kolluk kuvvetlerinin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleşen bu organize saldırı; tehdit, hakaret ve fiziki müdahaleleri içeren, savunma makamına yönelmiş ciddi bir saldırıdır. Yalnızca bir şüphelinin tutuklanması, saldırının toplu niteliği dikkate alındığında yetersizdir. Tanık beyanları, tutanaklar ve olay yeri bilgileri saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

“TÜM FAİLLER TESPİT EDİLİP ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMALI”

Olayın tüm yönleriyle titizlikle soruşturulması, saldırıya karışan tüm faillerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması, avukatlara yönelik saldırılarda cezasızlık politikalarına son verilmesi, savunma makamına yönelik hiçbir saldırının yanıtsız kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Meslektaşımız Av. Adem Tekindağ’ın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.