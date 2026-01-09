İstanbul Barosu'nu hedef alan davada beraat kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen yargılamada karar duruşması, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldü.

İstanbul Barosu yönetiminin yargılandığı davayı; 83 farklı ülkenin hukukçularını temsil eden 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin, aralarında çok sayıda baro başkanı ve üst düzey yöneticinin de bulunduğu temsilcileri bizzat gözlemci olarak takip etti.

Beyanların ardından mahkeme, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suçun unsurları oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.