İstanbul Barosu'nu hedef alan davada beraat kararı

9.01.2026 13:06:00
Haber Merkezi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen yargılamada karar duruşması, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldü.

 

İstanbul Barosu yönetiminin yargılandığı davayı; 83 farklı ülkenin hukukçularını temsil eden 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin, aralarında çok sayıda baro başkanı ve üst düzey yöneticinin de bulunduğu temsilcileri bizzat gözlemci olarak takip etti.

 

 

 

 

Beyanların ardından mahkeme, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suçun unsurları oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

