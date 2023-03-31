İstanbul Barosu’nda deprem ve hukuk sempozyumu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 18:40

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:41

İstanbul Barosu, depremde yaşamını yitiren hukukçular adına deprem bölgesinden gelen baro başkanlarının katılımıyla ‘Deprem ve Hukuk’ sempozyumu düzenledi. Sempozyumda, depreme ilişkin ihmallerden önlemlere birçok konuya değinildi. Sempozyuma İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, gazetemizin yazarı Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, avukatlar, öğretim üyeleri ve şehir plancıları katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, “5 Nisan Avukatlar Günü’ne buruk gireceğiz. Çok sayıda meslektaşımızı ve on binlerce yurttaşımızı 6 Şubat'ta meydana gelen depremde kaybetmenin üzüntü içindeyiz. İçimiz yandı ve bir kez daha gördük ki herkesin gözyaşı aynı renkmiş ama ülkemiz bu gerçekle ilk kez yüzleşmemişti. 17 Ağustos’u yaşadık ama gördük ki hala pek çok şeyi aşamamışız’ dedi. Saraç,“6 Şubat'tan bugüne gerek İstanbul Barosu, gerekse diğer barolardaki meslektaşlarımız ilk gününden bugüne kadar deprem bölgesine her türlü çabalar harcadılar. Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaptık ve ‘Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduk Afetlere açık bir ülkeyiz. Baro olarak da afet hukukunun düzenlenmesi ve geliştirilmesini hukuka ve topluma dair görevimiz olarak görmekteyiz” dedi.

TÜRKİYE BUNU UNUTMAYACAK

Sempozyumda konuşan İstanbul Barosu Baro Meclisi Başkanı Necmi Şimşek, “Türkiye'de güven duyulan tüm kurumları o yıkıntılar altında kaldı. Depremin yıkıntıların belki yok edebiliriz ama devletin kurumlarına olan güvensizliği Türkiye unutmayacak” dedi. İstanbul Barosu’ndan avukat Figen Erbek ise, “Deprem her yerde olur ama afete dönüşüp dönüşmemesi yöneticilerin elinde. Sadece şehrimiz Hatay yıkılmadı insanlarımız ölüme terkedildi. Hukuki sorunlardan bahsedin derseniz en çok ihtiyaç duygulan şey adalet. Biz orada, o insanları yalnızlığa terk eden, ölüme terk eden, insanca bir şekilde yaşamaları için gereken tedbir ve önlemi almayan, kurtarma ekiplerini oraya sokmayan, insanları adeta kendi sorunlarıyla baş başa bırakan herkesten şikayetçiyiz ve yargılanmalarını istiyoruz” dedi.

ŞİDDET RİSKİ

Depremzede kadınlara ilişkin konuşan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Av. Gülden Doğan, bölgede güvenlik sorunlarının olduğuna dikkat çekerken aile içi şiddetin ortaya çıktığına vurgu yaptı. Doğan, “Sığınma evlerinin akıbetini bilmiyoruz. Şiddet nedeniyle kaçan kadınlar neredeler?” dedi. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Usta ise “Çocukların üstün yararı ilkesiyle birden çok menfaat varsa çocuğun yararına olmasına gerekiyor. Çocukların kaybolması söz konusu. Çocuklara el konuyor. Koruması gereken kurum Aile ve sosyal hizmet bakanlığı. Bu kurumlar siyasallaştığı için bizlere güven vermiyorlar” dedi. Sempozyum sonunda, 4 oturumda konuşan konuşmacılara sertifika verildi.