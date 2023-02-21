İstanbul Barosu'ndan depremzede çocuklar için suç duyurusu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 06:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanladı ve “Refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamıştır. Villada kalanlar Suriye’de savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklardır” dedi.

Konuyla ilgili şüpheler devam ederken İstanbul Barosu’nun iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut, “İstanbul Barosu olarak suç duyurusunda bulunacağız. Afetten etkilenen çocuklar öncelikli olarak ailelerine teslim edilmek zorunda. Devlet de çocukların ailelerine teslimi noktasında hızlıca işlem yapmak zorunda. Bu çocuklar ailelerine teslim edilene kadar sadece devlet korumasında kalabilirler. Bu çocuklar hiçbir şekilde kurum, kuruluş, kişilere teslim edilemez ve bu iddiaların gündeme gelmesi dahi kabul edilemez” ifadelerini kullandı



"ÇOCUKLARIMIZ TAKİP ALTINDA"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremlerde tespit edilen 1225 refakatçisiz çocuğun ailelerine teslim edildiğini açıkladı. TRT Haber’e konuşan Bakan Yanık, “1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225’ini ailesine teslim ettik, 479’unun halen hastanede tedavisi devam ediyor. 84’ü ise bakanlık kuruluşlarımızda bakımlarını sağladığımız çocuklarımız. Çocuklarımızı bu anlamda çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

REFAKATSİZ ÇOCUKLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremlerden sonra hayatta kalan refakatsiz çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yüceer, Yanık’a “Refakatsiz kalan depremzede çocukların çeşitli dernek, tarikat ve cemaatler tarafından barındırıldığı iddiaları doğru mudur” sorusunu yöneltti.