İstanbul Barosu'ndan 'Jiyan Tosun' açıklaması: Gerekli soruşturma yapılmalıdır
İstanbul Barosu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Lekelenmeme hakkına hukuksuz müdahaledir. Buna sebebiyet verenler hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır" çağrısında bulunuldu.
İstanbul Barosu tarafından, Taksim’deki bombalı terör saldırı sonrası hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Baronun açıklamasının ilk kısmında, saldırı sonrası "bant daralma" uygulamasıyla internet erişiminin kesilmesine tepki gösterilerek şöyle denildi:
"İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde yaşanan ve tüm ülkemizi üzüntüye boğan terör saldırısı sonrasında, bant genişliği daraltılmak suretiyle ülke çapında tüm yurttaşların internet erişimi uzunca bir süre engellenmiştir. Bu durum temel hak ve özgürlüklerden, bireylerin haberleşme özgürlüğünün ihlali niteliğindedir."
JİYAN TOSUN AÇIKLAMASI: SORUŞTURMA YAPILMALIDIR
Açıklamanın devamında ise İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı sonrası olayın faili diyerek hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun ile ilgili açıklama yer aldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Baromuz mensubu bir avukatın olayın faili olarak gösterilmek suretiyle afişe edilmesi, bireyin en temel haklarından olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Anayasa’da da kaynağını bulan masumiyet karinesine aykırıdır. Lekelenmeme hakkına hukuksuz müdahaledir. Buna sebebiyet verenler hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır. İstanbul Barosu, tüm avukatlar ve yurttaşlarımız için, temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda, hak savunucusu çizgisinden hiçbir zaman ödün vermemiştir ve vermeyecektir."
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