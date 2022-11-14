Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: Patlamada yaralananlar o anları anlattı
İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında yaralananların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan "Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum" dedi. Patlamada yaralanan Ahmet Mert ise kargaşayla kaçtığını, kendi imkânlarıyla hastaneye geldiğini ifade etti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki partili heyet, hastanede tedavi altında olan yaralılara ziyarette bulundu.
Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkânlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.
"ÇOCUK ARABASINA SARILDIM AMA BİZİ ÇOK UZAĞA FIRLATTI"
Patlama sırasında İstiklal Caddesi'nde gezen 27 yaşındaki Ahmet Mert "Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkânlarımızla hastaneye geldik" dedi.
Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan ise "10 senedir İstiklal Caddesi'ne gelmiyorduk. Alışveriş yaparız diye geldik. Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı" dedi.
Sinan, "Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum. Sonra motorlu birisi beni hastaneye yetiştirdi. Şanslı sayılırız" diye konuştu.
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