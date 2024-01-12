'İstanbul' mesaisi: Erdoğan, AKP İl Başkanlığı'nda

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:26
'İstanbul' mesaisi: Erdoğan, AKP İl Başkanlığı'nda
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AKP yönetimiyle bir araya gelen Erdoğan'ın İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan aday isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor. 


Recep Tayyip Erdoğan Sütlüce Mahallesi Adalet ve Kalkınma Partisi

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