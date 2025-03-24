İstanbul Valisi Gül'den 'İmamoğlu protestoları' açıklaması: 'Polisimize saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak, “yolsuzluk” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında “örgüt lideri” olduğu suçlamasıyla tutuklanması, başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında protesto ediliyor.
İstanbul'da özellikle Saraçhane'deki belediye binasında geniş katılımlı protesto ve destek eylemi gerçekleşirken, İstanbul Valisi Davut Gül'den protestolarla ilgili açıklama geldi.
VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
Gül, şunları kaydetti:
"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."
Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.— Davut GÜL (@gul_davut) March 23, 2025
Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler… pic.twitter.com/4vOViYpBdO
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