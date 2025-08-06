İşte AKP’li Varank’ı sinirlendiren mesaj: Siyasi kariyerini bitirme sözü verdi

‘Sahte diploma’ skandalı, Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Söz konusu skandal üzerine sosyal medyada AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile "Kendine Muhabir" adlı bir kullanıcı arasında bir tartışma yaşandı.

AKP'li Varank'ın, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hedef aldığı bir paylaşımına eklediği diploma görüntüsündeki bir ayrıntıya dikkat çeken kullanıcı, gönderiyi alıntılayarak "Sayın Varank, 61.166 not ortalamasıyla ODTÜ’ye girmeyi nasıl başardınız? Anlatırsanız dinleriz?" diye sordu.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA DİLEK ÇEM İ SANA VERECEĞİM"

Bu soruya sinirlenen Varank, yeni bir paylaşım daha yaparak, kullanıcının iddiasını kanıtlayamadığı takdirde milletvekilliğinden istifa edeceğini ve istifa mektubunu da kullanıcıya vereceğini öne sürdü.

AKP'li Varank, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretim Başarı Puanı ile not ortalaması farkını bilmeyen, “Kendine Muhabir” denilen bu zır cahile sesleniyorum: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum. Kameranı, mikrofonunu al gel; ben sana diplomadaki not ortalamamı göstereceğim. Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı’na sunacaksın. Var mısın?"