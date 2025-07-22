İşte 'hasta' zihniyet... Yeni Akit'ten yeni skandal: 'Turp gibi' diyerek Murat Çalık'ı hedef aldılar!

Saray'ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu kritik.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık cezaevinde kaldığı süreçte 21 kilo verdi.

Geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu geçirerek elleri kelepçeyle cezaevine gönderilen Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Bunun üzerine Çalık İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi.

ANNESİ FERYAT ETMİŞTİ

Çalık’ın annesi hafta sonu hastanede Gülseren Çalık, gözyaşları içinde, “Çok çaresizim. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet istiyorum” diye feryat etmişti.

AKİT'TEN YENİ SKANDAL

Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken; attığı başlıklar ve yaptıkları haberlerle büyük tepki çeken Yeni Akit'ten yeni bir skandal daha geldi.

Akit, manşetten verdiği haberde "Çalık turp gibi" diyerek, Murat Çalık'ı hedef aldı.

Haberin devamında "Adli Tıp, verdiği raporda 'hasta ölüyor' yalanını çürüttü" ifadelerine yer verildi.

İşte pes dedirten o manşet...

FERDİ ZEYREK İÇİN İNSANLIK DIŞI BİR BAŞLIK ATMIŞLARDI

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 9 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazayı ‘çarpıldı’ diye haberleştiren Yeni Akit’e ceza verilmemesine CHP lideri Özgür Özel 26 Haziran’da şöyle tepki göstermişti:

“Akit’in yaptığı bu itliğe ceza veremiyorsanız o itliğe ortak oluyorsunuz.”

ÖZGÜR ÖZEL'İ DE TEHDİT ETMİŞLERDİ

Yandaş Yeni Akit gazetesi geçen günlerde CHP lideri Özgür Özel'i de açıkça hedef almıştı.

Akit'in manşetinde "Senin de sonun Silivri olacak!" ifadesi kullanılmıştı.

Manşetin üst başlığında ise "Önüne geleni tehdit eden Özel'in ağzından çıkanı kulağı duymuyor" denilmişti.