İstifa yok, adaylık var
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere, çadır götürmek yerine çadır satarak skandala imza atan Kızılay’ın temsilcileri AKP’den milletvekili olmak için başvuru yaptı.
Üç yıldır Kızılay’ın İstanbul il başkanlığı görevini yürütün Kadem Ekşi, milletvekili aday adayı olmak için İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı ve AKP’li Maltepe Belediye Meclis’i üyeliğinden istifa etti.
Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt da AKP’den milletvekilli aday adayı oluyor. Daha önce Enginyurt’un eşi Prof. Dr. Özgür Enginyurt da AKP’den aday adayı olmuştu.
İstifa edenler arasında bulunan Kızılay Çorum Şubesi Başkanı avukat Hüseyin Kılıç ile Adapazarı Şube Başkanı Nur Gülşan da ikinci kez aday oluyor.
Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ve 2014-2019 yılları arasında Konak Belediyesi’nde meclis grup başkanvekilliği görevinde bulunan ve Kızılay İzmir Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da istifacılar arasında.
"ETİK YASASI ÇIKARILMALI"
Öte yandan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, EBSO Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, deprem ve sel felaketleri sonrası kimsenin sorumluluk almadığını ve istifa mekanizmasının işlemediğine dikkat çekti. Akdaş, “Kamu görevlilerinin ve siyasilerinin uymakla sorumlu olduğu Etik Yasası mutlaka çıkarılmalı ve ‘Etik Suç’lar hukuk sistemimize girmelidir” dedi.
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