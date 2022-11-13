İstiklal Caddesi'nde patlama: RTÜK Başkanı Şahin'den 'uyarı' geldi

13 Kasım 2022 Pazar, 17:09

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kayıpları ve çok sayıda yaralının da olduğu bildirilen patlama üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den bir "uyarı" geldi.

Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beyoğlu Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun."