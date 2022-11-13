İstiklal Caddesi'nde patlama: RTÜK Başkanı Şahin'den 'uyarı' geldi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama üzerine "yanlış bilgi paylaşmama" uyarısı yaptı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kayıpları ve çok sayıda yaralının da olduğu bildirilen patlama üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den bir "uyarı" geldi.
Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Beyoğlu Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun."
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- İstiklal Caddesi'nde patlama
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- MHP Diyarbakır'da atama isyanı: Topluca istifa ettiler