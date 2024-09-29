İÜ’den CİTÖK’e ayrımcı müdahale

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) öğrencilerin mücadelesiyle kurulan Cinsel Tacizi, Cinsel Saldırıyı ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu (CİTÖK) yönergesine okul yönetimi tarafından müdahale edildi. Yapılan değişiklikler arasında CİTÖK’ün açılımındaki bulunan “ayrımcılık”, yönergede bulunan “Toplumsal cinsiyet” ifadelerinin kaldırılması gibi birçok değişiklik bulunuyor. Öğrenciler yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kadın Çalışmaları Komisyonu’ndan İpek Keleş değişikliklerin öğrencilerle görüşülmeden yapıldığını belirtti.

‘MÜCADELE EDECEĞİZ’

Keleş, şunları söyledi: “İki yıllık bir mücadele sonucu hazırlanmış olan yönergeyi bir senato toplantısıyla baştan sona değiştirmişler. CİTÖK İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra öğrenci mücadelesiyle kazanılmış bir mekanizma. Öğrenciler bu kazanımdan vazgeçecek değil. Bu elliden fazla kulüp ve topluluğun bir araya geldiği bir konudur. İÜ Kadın Çalışmaları Komisyonu olarak biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Dönem başlar başlamaz CİTÖK için tekrar bir mücadele başlatacağız.”