İYİ Parti’de Gençlik Kolları Genel Başkanlığı dönemi yeniden başladı: Göreve Oğulcan Bayram atandı

İYİ Parti’de “Gençlik Kolları Genel Başkanlığı” görevi yeniden oluşturuldu. Genel başkanlık görevine Oğulcan Bayram getirildi.

Oğulcan Bayram, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Koca’nın teklifi ve Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun olurlarıyla İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine atanmış bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram, “Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu bir başlangıçtır. Türk gençliğinde cesareti büyüteceğiz, inancı büyüteceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

İYİ Parti gençliğinin milletine karşı sorumluluğunu bilen bir gençlik olacağını söyleyen Bayram, “Her genç bu hareketin asli unsurudur ve omuz omuza yürümek benim için şereftir. Birlik olacağız. Diri olacağız. İYİ olacağız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu atama, İYİ Parti’de gençlik teşkilatlarının yeniden yapılandırılması ve daha etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulması sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.