İYİ Parti'den CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına tepki: 'Mazbatalar anlamsız bir kağıt parçası olmanın ötesine geçemeyecektir'

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tepki gösterdi.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Parti kongrelerinin itiraz süreçlerinin tek yetkilisi ilçe seçim kurullarıdır. Yine tam kanunsuzluk olarak adlandırılan olağanüstü itiraz yolu içinde karar vermeye sadece YSK yetkilidir. YSK tarafından verilen kararlar kesin olup başkaca yargısal denetime de tabi değildir. Bu kararın emsal olması halinde yarın başka bir adli yargı mensubu hakim de rahatlıkla diğer partilerin kongre süreçleri hakkında karar verir. Bu kararın kesinleşmesi durumunda partilere kongre sonunda teslim edilen mazbatalar anlamsız bir kağıt parçası olmanın ötesine geçemeyecektir."