İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bazı belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı belediye başkanlarını kabul etti.

AA
13 Nisan 2022 Çarşamba, 13:32
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bazı belediye başkanlarıyla görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bazı belediye başkanlarıyla görüştü. 

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile makamında bir süre görüştüğü belirtildi.


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