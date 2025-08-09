İYİ Parti ve Zafer Partisi yetkililerinin ABB Başkanı Yavaş’a ‘adaylık’ teklifi götürdüğü iddia edildi: İYİ Parti yetkilileri yalanladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Muhalefet ortak bir cumhurbaşkanı adayında buluşmalı” çağrısının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi, muhalefetin ortak adayı olarak gündeme geldi.

İYİ Parti’nin CHP ile ittifaka kapıyı araladığı yorumlarının ardından, İYİ Parti ve Zafer Partisi yetkililerinin Yavaş’a “CHP’den bağımsız bir adaylık teklifi götürdüğü” öne sürüldü.

Ancak İYİ Parti kaynakları bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

İddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti kurmayları, “Kazanma ihtimali kesin olan ve tüm partilerin ‘ama’sız ‘evet’ diyebileceği bir adaya destek veririz. Bu bağlamda Mansur Yavaş ismi elbette değerlidir ancak CHP dışında herhangi bir teklif gündemimizde değil” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti yetkilileri ayrıca, önceki dönem Genel Başkan Meral Akşener’in 2023 seçim sürecindeki çıkışlarına atıfla, “O dönemde yapılan hataların tekrarlanmasına izin vermeyiz. Muhalefetin zarar görmesini istemeyiz. Süreci dikkatle ve sorumlu bir şekilde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.