İYİ Parti, Zafer Parti ve BTP’ye destek: ‘Bu tiyatro son bulsun’

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır; İYİ Parti’nin süreç karşıtı politika ve eylemlerine destek açıklamasında bulundu.

‘B ÜTÜN FAAL İYETLERE PARTİ AYIRT ETMEKSİZİN DESTEK VERECEĞİZ’

Çayır “Sayın İYİ Parti Genel Başkanı'nın bir çağrısı oldu. Farklı şehirlerde miting yapacaklarını, ihanetin, bu sürdürülen tiyatronun iç yüzünü milletle, toplumla paylaşacaklarını ifade ettiler ve herkese çağrıda bulundular. Her ne kadar kurumsal olarak bize gelip birlikte hareket edelim ifadesi kullanılmamış olsa da Milli Yol Partisi elbette kendi tabanı kendi teşkilatı ve kendi insanıyla birlikte millete bu gerçeği anlatmak üzere birçok şehirde imza kampanyası düzenlemeye başlayacaktır. Bu konuda onların da bizimle aynı düşünce ve aynı duyguda olan farklı partilerin de desteğini beklemekteyiz. Biz de bu anlamda yapılacak 'Türkiye bölünmesin, Türkiye bir kalsın, kardeşlik daim olsun, bu tiyatro son bulsun’ anlamında yapılacak bütün faaliyetlere, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) Milli Yol Partisi parti ayrımı yapmaksızın destek verecektir” dedi.